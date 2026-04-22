https://1prime.ru/20260422/zapad-869352490.html

На Западе раскрыли, на что решились из-за ненависти к России

Реакция Европейского Союза на прошедшие в минувшие выходные выборы в Болгарии продемонстрировала, что теперь основная задача ЕС заключается в подавлении... | 22.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Реакция Европейского Союза на прошедшие в минувшие выходные выборы в Болгарии продемонстрировала, что теперь основная задача ЕС заключается в подавлении национальных интересов стран-участниц ради создания антироссийской коалиции, пишет немецкое издание Junge Welt."В СМИ доминирует проблема: как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и "проукраинский" военный альянс с этим новым человеком в Софии (главой партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым. — Прим. ред.)? <…> Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС. <…> Все должны платить, кричать и маршировать в унисон. Разногласия с национальными интересами государств отодвинуты на второй план", — отмечается в материале.Лидер коалиции "Прогрессивная Болгария", получившей наибольшее количество голосов на парламентских выборах, Радев неоднократно высказывался за изменение подхода Европы к российской спецоперации на Украине и движение в сторону дипломатии. После голосования издание Euractiv выразило серьёзные опасения, что болгарский политик может создать значительные трудности для Украины, пересмотрев политику поставок вооружений киевскому режиму.Владимир Путин не раз подчеркивал, что западные лидеры постоянно запугивают своих граждан вымышленными угрозами, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

