На Западе раскрыли, на что решились из-за ненависти к России - 22.04.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, на что решились из-за ненависти к России
Реакция Европейского Союза на прошедшие в минувшие выходные выборы в Болгарии продемонстрировала, что теперь основная задача ЕС заключается в подавлении... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T07:26+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Реакция Европейского Союза на прошедшие в минувшие выходные выборы в Болгарии продемонстрировала, что теперь основная задача ЕС заключается в подавлении национальных интересов стран-участниц ради создания антироссийской коалиции, пишет немецкое издание Junge Welt."В СМИ доминирует проблема: как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и "проукраинский" военный альянс с этим новым человеком в Софии (главой партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым. — Прим. ред.)? &lt;…&gt; Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС. &lt;…&gt; Все должны платить, кричать и маршировать в унисон. Разногласия с национальными интересами государств отодвинуты на второй план", — отмечается в материале.Лидер коалиции "Прогрессивная Болгария", получившей наибольшее количество голосов на парламентских выборах, Радев неоднократно высказывался за изменение подхода Европы к российской спецоперации на Украине и движение в сторону дипломатии. После голосования издание Euractiv выразило серьёзные опасения, что болгарский политик может создать значительные трудности для Украины, пересмотрев политику поставок вооружений киевскому режиму.Владимир Путин не раз подчеркивал, что западные лидеры постоянно запугивают своих граждан вымышленными угрозами, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На Западе раскрыли, на что решились из-за ненависти к России

JW: Европейский Союз жертвует национальными интересами ради антироссийской стратегии

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Реакция Европейского Союза на прошедшие в минувшие выходные выборы в Болгарии продемонстрировала, что теперь основная задача ЕС заключается в подавлении национальных интересов стран-участниц ради создания антироссийской коалиции, пишет немецкое издание Junge Welt.
"В СМИ доминирует проблема: как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и "проукраинский" военный альянс с этим новым человеком в Софии (главой партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым. — Прим. ред.)? <…> Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС. <…> Все должны платить, кричать и маршировать в унисон. Разногласия с национальными интересами государств отодвинуты на второй план", — отмечается в материале.
Лидер коалиции "Прогрессивная Болгария", получившей наибольшее количество голосов на парламентских выборах, Радев неоднократно высказывался за изменение подхода Европы к российской спецоперации на Украине и движение в сторону дипломатии. После голосования издание Euractiv выразило серьёзные опасения, что болгарский политик может создать значительные трудности для Украины, пересмотрев политику поставок вооружений киевскому режиму.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что западные лидеры постоянно запугивают своих граждан вымышленными угрозами, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
