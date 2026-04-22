Вчерашнее заявление Зеленского вызвало ярость на Украине

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель указала на противоречие в его требовании к Европе.Вчера глава киевского режима потребовал от ЕС назвать | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T08:46+0300

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель указала на противоречие в его требовании к Европе.Вчера глава киевского режима потребовал от ЕС назвать дату вступления Украины в союз и пригрозил, что Брюссель может потерять Украину, как потерял Грузию."Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз. На данный момент я серьезно подозреваю, что ЕС не хочет принимать Украину — потому что никто не может понять, о чем мы на самом деле просим", — написала она в соцсети X.Мендель напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, теперь же он требует полноправного членства. Неизменным в его риторике является обещание, что Украина выполнит все до единого требования Брюсселя, даже несмотря на то, что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение Киевом, добавила она.По ее мнению, глава киевского режима прямо сейчас пытается подорвать ту самую антикоррупционную архитектуру, которую ЕС назвал одним из важнейших требований для вступления Украины.На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Киева в объединение.

