"Езжай в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Езжай в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому
2026-04-22T22:56+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Украина должна обсуждать мирное соглашение напрямую с Россией, а не с западными государствами, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "То, что так называемое 'сближение' Украины с ЕС — это, конечно, полная выдумка, фейк. Я бы даже назвал это вражеской пропагандой. Потому что очевидно: все разговоры о так называемом вступлении Украины в НАТО и в ЕС — это не более чем лозунги, навязываемые врагами Украины — нынешней властью во главе с Зеленским", — написал он. По его мнению, "никакие так называемые столетние договоры" с западными странами не приблизят Украину к миру, а объявленные ими гарантии безопасности просто отсутствуют. "Сегодня так сложились обстоятельства, что Украине больше всех необходим этот мир. Поэтому национально ориентированный политик должен ехать, если не сразу в Москву, то через Минск, чтобы в дальнейшем ехать в Москву и договариваться о мире и о дальнейшей жизни Украины. И уже в Киеве подписывать прочный мир со всеми участниками — мир и взаимодействие на десятилетия и столетия вперед", — отметил Дмитрук. Те представители власти, которые ищут пути к миру повсюду, кроме как в России и Белоруссии, действуют против интересов Украины, подчеркнул он. В начале апреля глава киевского руководства объявил о приостановке переговорного процесса из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Киев все еще обсуждает с США гарантии безопасности, но окончательного решения пока нет. Возможная дата встречи и ее точный формат также не были оглашены Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине возник перерыв, так как США сосредоточены на других вопросах. На следующий день он добавил, что Россия ожидает новый раунд переговоров по Украине, но время и место пока не определены по понятным причинам. С начала года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров. Последняя встреча состоялась в Женеве 17-18 февраля.
