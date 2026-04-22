https://1prime.ru/20260422/zelenskiy-869375951.html

"Езжай в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому

"Езжай в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому

2026-04-22T22:56+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Украина должна обсуждать мирное соглашение напрямую с Россией, а не с западными государствами, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "То, что так называемое 'сближение' Украины с ЕС — это, конечно, полная выдумка, фейк. Я бы даже назвал это вражеской пропагандой. Потому что очевидно: все разговоры о так называемом вступлении Украины в НАТО и в ЕС — это не более чем лозунги, навязываемые врагами Украины — нынешней властью во главе с Зеленским", — написал он. По его мнению, "никакие так называемые столетние договоры" с западными странами не приблизят Украину к миру, а объявленные ими гарантии безопасности просто отсутствуют. "Сегодня так сложились обстоятельства, что Украине больше всех необходим этот мир. Поэтому национально ориентированный политик должен ехать, если не сразу в Москву, то через Минск, чтобы в дальнейшем ехать в Москву и договариваться о мире и о дальнейшей жизни Украины. И уже в Киеве подписывать прочный мир со всеми участниками — мир и взаимодействие на десятилетия и столетия вперед", — отметил Дмитрук. Те представители власти, которые ищут пути к миру повсюду, кроме как в России и Белоруссии, действуют против интересов Украины, подчеркнул он. В начале апреля глава киевского руководства объявил о приостановке переговорного процесса из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Киев все еще обсуждает с США гарантии безопасности, но окончательного решения пока нет. Возможная дата встречи и ее точный формат также не были оглашены Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине возник перерыв, так как США сосредоточены на других вопросах. На следующий день он добавил, что Россия ожидает новый раунд переговоров по Украине, но время и место пока не определены по понятным причинам. С начала года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров. Последняя встреча состоялась в Женеве 17-18 февраля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, мировая экономика, украина, сша, москва, дмитрий песков, ес, рада, нато