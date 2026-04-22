https://1prime.ru/20260422/zelenskiy-869377088.html

Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО

Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО. | 22.04.2026, ПРАЙМ

общество

украина

москва

европа

владимир зеленский

сергей лавров

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО. "Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак", — сказал он. Ранее глава киевского режима выражал недовольство тем, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены на Украину из-за отсутствия оплаченного транша от Европы в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающей оперативные поставки вооружения за счет взносов стран НАТО. Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и имеет негативные последствия.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

