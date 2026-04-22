Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО - 22.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО
Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО - 22.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО
Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T23:14+0300
2026-04-22T23:14+0300
общество
украина
москва
европа
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО. "Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак", — сказал он. Ранее глава киевского режима выражал недовольство тем, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены на Украину из-за отсутствия оплаченного транша от Европы в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающей оперативные поставки вооружения за счет взносов стран НАТО. Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и имеет негативные последствия.
общество , украина, москва, европа, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид
Общество , УКРАИНА, МОСКВА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД
23:14 22.04.2026
 
Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО

Зеленский заявил о потенциальном кризисе с боеприпасами ПВО

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО.
"Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак", — сказал он.
Ранее глава киевского режима выражал недовольство тем, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены на Украину из-за отсутствия оплаченного транша от Европы в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающей оперативные поставки вооружения за счет взносов стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и имеет негативные последствия.
 
ОбществоУКРАИНАМОСКВАЕВРОПАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМИД
 
 
