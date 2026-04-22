Зеленский признал тяжелую правду о ситуации в зоне СВО
Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО.
2026-04-22T23:14+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof сообщил о возможном кризисе, связанном с нехваткой боеприпасов для ПВО. "Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак", — сказал он. Ранее глава киевского режима выражал недовольство тем, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены на Украину из-за отсутствия оплаченного транша от Европы в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающей оперативные поставки вооружения за счет взносов стран НАТО. Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и имеет негативные последствия.
Зеленский заявил о потенциальном кризисе с боеприпасами ПВО