Адвокат рассказал, когда можно вернуть товар в магазин
Россияне могут вернуть товар в магазин, если он имеет дефекты или у него истек срок службы уже на момент приобретения, рассказал РИА Новости член... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T02:16+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть товар в магазин, если он имеет дефекты или у него истек срок службы уже на момент приобретения, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.
"Покупатель имеет право вернуть товар в магазин, если купленный продукт неисправен и имеет дефекты, у него истек срок гарантии или службы на момент приобретения - например, продукты питания с истекшим сроком годности", - сказал он.
Кроме того, вернуть товар можно, если он не соответствует заявленным характеристикам - например, есть отличие по цвету или размеру.
Елисеев пояснил, что при обнаружении недостатков покупатель вправе требовать замены товара на аналогичный или товар той же марки и качества. Кроме того, клиент вправе потребовать ремонта, уменьшения цены или возврата денег.
