Адвокат рассказал, когда можно вернуть товар в магазин

Адвокат рассказал, когда можно вернуть товар в магазин - 23.04.2026, ПРАЙМ

Адвокат рассказал, когда можно вернуть товар в магазин

Россияне могут вернуть товар в магазин, если он имеет дефекты или у него истек срок службы уже на момент приобретения, рассказал РИА Новости член... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T02:16+0300

2026-04-23T02:16+0300

2026-04-23T02:16+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть товар в магазин, если он имеет дефекты или у него истек срок службы уже на момент приобретения, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев. "Покупатель имеет право вернуть товар в магазин, если купленный продукт неисправен и имеет дефекты, у него истек срок гарантии или службы на момент приобретения - например, продукты питания с истекшим сроком годности", - сказал он. Кроме того, вернуть товар можно, если он не соответствует заявленным характеристикам - например, есть отличие по цвету или размеру. Елисеев пояснил, что при обнаружении недостатков покупатель вправе требовать замены товара на аналогичный или товар той же марки и качества. Кроме того, клиент вправе потребовать ремонта, уменьшения цены или возврата денег.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва