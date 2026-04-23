Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов в Китай из России вырос по итогам прошлого квартала на 51%, превысив 1 миллиард долларов, при этом было поставлено свыше 333 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные китайской таможни. "Согласно данным ГТУ КНР, за три месяца 2026 года Китай закупил в России 333 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму более 1 миллиарда долларов США... Таким образом, объем закупок вырос на 22% в весе и 51% в деньгах", - говорится в сообщении. В первую тройку по стоимости вошли живые, свежие или охлажденные крабы (около 343 миллионов долларов), замороженный минтай (около 315 миллионов), а также замороженная треска (более 131 миллиона долларов). Из этого следует, что импорт в Китай живых, свежих или охлажденных крабов из России вырос по стоимости на 41%, замороженного минтая - на 46%, а замороженной трески - на 61%. "Всего же Китай за три месяца 2026 года закупил рыбы и морепродуктов на 5,8 миллиарда долларов. Россия занимает первую строчку в списке крупнейших стран-экспортеров, опережая Эквадор (938 миллионов долларов США) и Вьетнам (527 миллионов долларов)", - добавляется в сообщении.
"Агроэкспорт": импорт рыбы из России в Китай за квартал вырос на 51 процент
