Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260423/agroeksport-869386822.html
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай - 23.04.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай
Экспорт рыбы и морепродуктов в Китай из России вырос по итогам прошлого квартала на 51%, превысив 1 миллиард долларов, при этом было поставлено свыше 333 тысяч... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T09:50+0300
2026-04-23T09:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
эквадор
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860350420_0:58:1501:902_1920x0_80_0_0_dcd05d191dd0cca91a170733d2c3255d.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов в Китай из России вырос по итогам прошлого квартала на 51%, превысив 1 миллиард долларов, при этом было поставлено свыше 333 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные китайской таможни. "Согласно данным ГТУ КНР, за три месяца 2026 года Китай закупил в России 333 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму более 1 миллиарда долларов США... Таким образом, объем закупок вырос на 22% в весе и 51% в деньгах", - говорится в сообщении. В первую тройку по стоимости вошли живые, свежие или охлажденные крабы (около 343 миллионов долларов), замороженный минтай (около 315 миллионов), а также замороженная треска (более 131 миллиона долларов). Из этого следует, что импорт в Китай живых, свежих или охлажденных крабов из России вырос по стоимости на 41%, замороженного минтая - на 46%, а замороженной трески - на 61%. "Всего же Китай за три месяца 2026 года закупил рыбы и морепродуктов на 5,8 миллиарда долларов. Россия занимает первую строчку в списке крупнейших стран-экспортеров, опережая Эквадор (938 миллионов долларов США) и Вьетнам (527 миллионов долларов)", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260419/import-869265817.html
китай
сша
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860350420_110:0:1389:959_1920x0_80_0_0_898464c27d5058619e6f34d0de787437.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, сша, эквадор, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЭКВАДОР, Агроэкспорт
09:50 23.04.2026
 
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай

"Агроэкспорт": импорт рыбы из России в Китай за квартал вырос на 51 процент

© РИА Новости . Артур ЛебедевРыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Рыбаки разгружают выловленную рыбу. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов в Китай из России вырос по итогам прошлого квартала на 51%, превысив 1 миллиард долларов, при этом было поставлено свыше 333 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные китайской таможни.
"Согласно данным ГТУ КНР, за три месяца 2026 года Китай закупил в России 333 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму более 1 миллиарда долларов США... Таким образом, объем закупок вырос на 22% в весе и 51% в деньгах", - говорится в сообщении.
В первую тройку по стоимости вошли живые, свежие или охлажденные крабы (около 343 миллионов долларов), замороженный минтай (около 315 миллионов), а также замороженная треска (более 131 миллиона долларов).
Из этого следует, что импорт в Китай живых, свежих или охлажденных крабов из России вырос по стоимости на 41%, замороженного минтая - на 46%, а замороженной трески - на 61%.
"Всего же Китай за три месяца 2026 года закупил рыбы и морепродуктов на 5,8 миллиарда долларов. Россия занимает первую строчку в списке крупнейших стран-экспортеров, опережая Эквадор (938 миллионов долларов США) и Вьетнам (527 миллионов долларов)", - добавляется в сообщении.
Продажа красной рыбы - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с 2024 года
19 апреля, 10:12
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАЭКВАДОРАгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала