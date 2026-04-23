https://1prime.ru/20260423/analitik-869382221.html

Аналитик оценил среднюю цену на серебро в 2026 году

Средняя цена на серебро в текущем году составит около 75 долларов за унцию, а к 2027 году котировки скорректируются до 65 долларов за унцию на фоне нормализации | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T06:39+0300

экономика

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869382221.jpg?1776915555

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на серебро в текущем году составит около 75 долларов за унцию, а к 2027 году котировки скорректируются до 65 долларов за унцию на фоне нормализации цен на золото, говорится в исследовании старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. Стоимость серебра значительно выросла в последние месяцы, а в конце января впервые в истории превысила отметку в 120 долларов за тройскую унцию. После этого наблюдалась заметная коррекция - так, только за март котировки драгметалла упали на 15,5%, а в настоящий момент они находятся в районе 77 долларов. "Соотношение цен золота и серебра нормализовалось и уже не оказывает дополнительную поддержку серебру… В нашем базовом сценарии средние цены на серебро в 2026 году превысят 75 долларов за унцию, а к 2027 году скорректируются до 65 долларов за унцию, учитывая наши ожидания постепенной нормализации котировок золота", - говорится в отраслевом обзоре. При этом в 2026 году не ожидается быстрой нормализации цен на золото - стоимость будет держаться выше 4 тысяч долларов за унцию в связи с растущим спросом на драгоценный металл со стороны ЦБ, увеличением издержек золотодобытчиков, а также ускорением темпов инфляции из-за дорогой нефти, подчеркивает аналитик. "Текущую ситуацию на рынках металлов и сырья можно сравнить с энергетическим кризисом 1979 года… Бурный рост инфляции из-за дорогой нефти в итоге привел к кратному росту цен на драгоценный металл (с начала 1978 года по конец 1980 года котировки золота выросли на 210%)", - добавляется в обзоре. Однако в среднесрочной перспективе прогнозируется нормализация цен на золото. Согласно данным "Эйлера", при базовом сценарии цены на золото в 2027 году будут находиться на уровне 4 тысяч долларов за унцию, а в дальнейшем перейдут к снижению - до 3,5 тысячи за унцию. В январе был достигнут исторический ценовой максимум золота - около 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Затем, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, в марте произошел максимальный с 2013 года месячный спад - на 10,4%, примерно до 4,7 тысячи долларов за унцию. В настоящее время стоимость находится на уровне 4760 долларов за унцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

