https://1prime.ru/20260423/ananev-869392433.html
Суд ввел процедуру банкротства в отношении жены экс-банкира Ананьева
2026-04-23T14:40+0300
банки
финансы
россия
рф
алексей ананьев
псб
фнс россии
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению обанкротившегося одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева в лице финансового управляющего Игоря Минаева ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Дарьи Ананьевой, жены экс-банкира, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что судом в четверг вынесено определение "о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов". Ранее суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве Ананьевой, поданное столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №28, поскольку она не обеспечила финансирование процедуры банкротства. В деле о банкротстве самого экс-банкира суды по заявлению Минаева взыскали с Дарьи Ананьевой 20,3 миллиона долларов и около 3,8 миллиона евро. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
