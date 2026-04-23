Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ввел процедуру банкротства в отношении жены экс-банкира Ананьева - 23.04.2026, ПРАЙМ
Суд ввел процедуру банкротства в отношении жены экс-банкира Ананьева
Суд ввел процедуру банкротства в отношении жены экс-банкира Ананьева

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению обанкротившегося одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева в лице финансового управляющего Игоря Минаева ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Дарьи Ананьевой, жены экс-банкира, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что судом в четверг вынесено определение "о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов".
Ранее суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве Ананьевой, поданное столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №28, поскольку она не обеспечила финансирование процедуры банкротства.
В деле о банкротстве самого экс-банкира суды по заявлению Минаева взыскали с Дарьи Ананьевой 20,3 миллиона долларов и около 3,8 миллиона евро.
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации.
Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества.
Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.
