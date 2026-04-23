Суд ввел процедуру банкротства в отношении жены экс-банкира Ананьева

2026-04-23T14:40+0300

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению обанкротившегося одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева в лице финансового управляющего Игоря Минаева ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Дарьи Ананьевой, жены экс-банкира, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что судом в четверг вынесено определение "о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов". Ранее суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве Ананьевой, поданное столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №28, поскольку она не обеспечила финансирование процедуры банкротства. В деле о банкротстве самого экс-банкира суды по заявлению Минаева взыскали с Дарьи Ананьевой 20,3 миллиона долларов и около 3,8 миллиона евро. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.

