Банки раскрыли, какие монеты чаще всего сдавали в "Монетную неделю"

2026-04-23T06:17+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне в ходе "Монетной недели" с 6 по 18 апреля чаще всего сдавали монеты номиналом один рубль, пять и десять рублей, а реже всего копейки, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Акция Банка России "Монетная неделя" проходила с 6 по 18 апреля. В ней принимали участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. Кроме того, в банках можно было положить мелочь на свой счет. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что чаще всего клиенты сдавали монеты номиналом один рубль, пять и десять рублей, а реже - номиналом 5 копеек. Всего в офисах банка было принято почти два миллиона монет на общую сумму более восьми миллионов рублей. Директор кассовых операций банка "Дом.РФ" Наталья Савченко заявила, что россияне больше всего сдавали монет номиналом один рубль - около 35% от общего объема. "За первую неделю проведения акции через отделения ПСБ собрано более 740 тысяч монет различным номиналом на общую сумму около 3 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в осеннюю акцию в прошлом году", - рассказали в пресс-службе банка. Чаще всего россияне сдавали в банк монеты номиналом десять рублей, они составили более четверти от общего количества принятых за неделю монет. "Самыми редкими оказались монеты номиналом одна и пять копеек", - добавили в ПСБ. В пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ) заявили, что чаще всего участники акции сдавали в кредитной организации монеты номиналом один и десять рублей. А всего банк принял более четырех миллионов монет на общую сумму чуть более 18,5 миллиона рублей.

