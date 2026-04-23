Биржи АТР в основном снизились, но обновили исторические рекорды - 23.04.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР в основном снизились, но обновили исторические рекорды
Биржи АТР в основном снизились, но обновили исторические рекорды - 23.04.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР в основном снизились, но обновили исторические рекорды
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном сократились, при этом биржевые индексы Южной Кореи и Японии обновили... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T12:51+0300
2026-04-23T12:51+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном сократились, при этом биржевые индексы Южной Кореи и Японии обновили исторические рекорды, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite обновил максимум 2015 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,9% - до 6475,81 пункта, в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 6557,76 пункта. Японский Nikkei 225 снизился в четверг на 0,75% - до 59 140,23 пункта, новый исторический максимум составляет 60 013,98 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite уменьшился на 1,05% - до 2759,62 пункта, в ходе торгов показатель поднялся до 2796,61 пункта, что стало самой высокой отметкой с 25 июня 2015 года. Также индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite сократился на 0,32% - до 4093,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,95% - до 25 915,2 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 уменьшился на 0,57% - до 8793,4 пункта. Инвесторы отреагировали на макростатистику. Так, ВВП Южной Кореи в первом квартале, по предварительной оценке, поднялся на 3,6% в годовом выражении и на 1,7% - в квартальном. Аналитики ожидали роста только на 2,7% и 1% соответственно. Предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) Японии в сфере услуг и промышленности в апреле составила 52,4 пункта после 53 пунктов в марте, прогноз аналитиков предполагал показатель на уровне 51,4 пункта. При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 51,2 пункта с 53,4 пункта месяцем ранее, промышленности - вырос до 54,9 пункта с 51,6 пункта в марте. Аналитики ожидали показателей на уровне 52 пункта и 51,2 пункта соответственно. Композитный PMI в сфере услуг и промышленности Австралии, по предварительным данным, в апреле вырос до 50,1 пункта с 46,6 пункта ранее, аналитики прогнозировали его значение в 46,3 пункта. PMI услуг Австралии в апреле увеличился до 50,3 пункта с 46,3 пункта в марте, промышленности - до 51 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, прогноз аналитиков составлял 46 пунктов и 49 пунктов соответственно. Композитный индекс потребительских настроений (CCSI) Южной Кореи в апреле опустился до 99,2 пункта со 107 пунктов в марте, ожидалось снижение только до 105 пунктов. Инвесторы обратили внимание и на сезон отчетности. Так, южнокорейская SK Hynix отчиталась о рекордных результатах за первый квартал, в том числе сообщив о росте чистой прибыли в пять раз в годовом выражении, выручки - примерно втрое. Акции компании в Сеуле подорожали в четверг на 0,16%. Бумаги Hyundai Motor в Сеуле подешевели на 1,66%. Компания отчиталась в четверг о снижении чистой прибыли в первом квартале на 26%, операционной прибыли - на 31%.
южная корея
япония
австралия
рынок, торги, индексы, южная корея, япония, австралия, shenzhen composite, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225
12:51 23.04.2026
 
Биржи АТР в основном снизились, но обновили исторические рекорды

Биржи АТР закрылись снижением, индексы Южной Кореи и Японии обновили рекорды

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном сократились, при этом биржевые индексы Южной Кореи и Японии обновили исторические рекорды, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite обновил максимум 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,9% - до 6475,81 пункта, в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 6557,76 пункта. Японский Nikkei 225 снизился в четверг на 0,75% - до 59 140,23 пункта, новый исторический максимум составляет 60 013,98 пункта.
Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite уменьшился на 1,05% - до 2759,62 пункта, в ходе торгов показатель поднялся до 2796,61 пункта, что стало самой высокой отметкой с 25 июня 2015 года. Также индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite сократился на 0,32% - до 4093,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,95% - до 25 915,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,57% - до 8793,4 пункта.
Инвесторы отреагировали на макростатистику. Так, ВВП Южной Кореи в первом квартале, по предварительной оценке, поднялся на 3,6% в годовом выражении и на 1,7% - в квартальном. Аналитики ожидали роста только на 2,7% и 1% соответственно.
Предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) Японии в сфере услуг и промышленности в апреле составила 52,4 пункта после 53 пунктов в марте, прогноз аналитиков предполагал показатель на уровне 51,4 пункта.
При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 51,2 пункта с 53,4 пункта месяцем ранее, промышленности - вырос до 54,9 пункта с 51,6 пункта в марте. Аналитики ожидали показателей на уровне 52 пункта и 51,2 пункта соответственно.
Композитный PMI в сфере услуг и промышленности Австралии, по предварительным данным, в апреле вырос до 50,1 пункта с 46,6 пункта ранее, аналитики прогнозировали его значение в 46,3 пункта. PMI услуг Австралии в апреле увеличился до 50,3 пункта с 46,3 пункта в марте, промышленности - до 51 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, прогноз аналитиков составлял 46 пунктов и 49 пунктов соответственно.
Композитный индекс потребительских настроений (CCSI) Южной Кореи в апреле опустился до 99,2 пункта со 107 пунктов в марте, ожидалось снижение только до 105 пунктов.
Инвесторы обратили внимание и на сезон отчетности. Так, южнокорейская SK Hynix отчиталась о рекордных результатах за первый квартал, в том числе сообщив о росте чистой прибыли в пять раз в годовом выражении, выручки - примерно втрое. Акции компании в Сеуле подорожали в четверг на 0,16%.
Бумаги Hyundai Motor в Сеуле подешевели на 1,66%. Компания отчиталась в четверг о снижении чистой прибыли в первом квартале на 26%, операционной прибыли - на 31%.
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЮЖНАЯ КОРЕЯЯПОНИЯАВСТРАЛИЯShenzhen CompositeKOSPINikkei 225
 
 
