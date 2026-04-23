Торговля CFD-контрактами стала доступна в приложении "БКС Мир инвестиций"

2026-04-23T09:09+0300

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Клиентам БКС теперь не нужно отдельное приложение для работы с CFD-контрактами – совершать сделки с ними можно прямо на цифровой платформе "БКС Мир инвестиций", сообщает компания. Статус квалифицированного инвестора для этого не требуется. На первом этапе функция доступна пользователям Android, запуск на iOS произойдет в ближайшее время. CFD-контракты позволяют получать экспозицию на зарубежные активы без прямой покупки ценных бумаг и связанных с этим инфраструктурных рисков. Инвестор участвует в движении цены базового актива через российскую инфраструктуру, что исключает риск блокировки. Инструмент создает широкие возможности для диверсификации портфеля. Сейчас клиентам БКС доступно более 100 CFD-контрактов на акции крупнейших международных компаний, а также на индекс S&P 500 и наиболее популярные ETF. Позиции можно открывать как в расчете на рост, так и на снижение стоимости базового актива. Важная особенность продукта – возможность получать выплаты, размер которых привязан к дивидендам по зарубежным ценным бумагам. CFD могут использоваться не только для краткосрочных сделок, но и как инструмент долгосрочных инвестиций. Для начала торговли CFD-контрактами в приложении "БКС Мир инвестиций" достаточно зайти в раздел "Рынки" – "CFD" и выбрать нужный инструмент. Счета можно открывать в разных валютах, включая рубли, доллары США, евро, юани и дирхамы ОАЭ.

финансы, банки, "бкс мир инвестиций", бкс, сша, оаэ, etf, cfd