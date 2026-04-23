https://1prime.ru/20260423/chp-869402515.html

Издательство "Эксмо" провело более 45 тысяч внутренних экспертиз

2026-04-23T23:27+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/17/869402348_0:166:3015:1861_1920x0_80_0_0_b2b731063937302144a977f9c5e6eb4c.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Издательство "Эксмо" провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью искусственного интеллекта, 5 тысяч внутренних экспертиз и более 500 наименований книг отправили на внешние проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. В "Эксмо" отметили, что в издательстве действует регламент о выпуске и редакционной подготовке произведений в связи с изменениями в законодательстве по более чем 10 признакам, "включая экстремизм, иноагентов, ЛГБТ *, педофилию, дискредитацию российской армии и прочее". Все редакционные подразделения были обязаны оценить изданные и находящиеся в продаже произведения и готовящиеся к изданию или допечатке книги на наличие в нем любых признаков нарушений законодательства РФ. "Всего было осуществлено более 45 тысяч внутренних ИИ-экспертиз, 5 тысяч внутренних экспертиз, а также около 400 изданий прикладной литературы и 130 наименований художественной литературы были отправлены на внешнюю экспертизу", - рассказали в издательстве. В "Эксмо" отметили, что контекст выявления признаков нарушений в нехудожественной литературе невероятно широкий: упоминания форм нетрадиционных отношений различных биологических видов без прямого осуждения могли содержаться в медицинской литературе и справочниках, в учебниках по биологии; в репродукциях картин в альбомах по искусству, относящихся к разным периодам истории искусства, могли содержаться изображения обнаженных людей одного пола; в сносках и примечаниях – упоминания нежелательных организаций и иноагентов; совокупность признаков нарушений могли быть обнаружены в биографиях известных людей из разных областей, включая спорт, музыку, культуры и науку. Во вторник в пресс-службе "Эксмо" подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books. Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году, когда силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Тогда же директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.* экстремистское движение, запрещённое в России

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, эксмо-аст