Состояние одного из врачей после нападения в Махачкале критическое

Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. | 23.04.2026, ПРАЙМ

МАХАЧКАЛА, 23 апр - ПРАЙМ. Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. "К счастью - погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи", - написала Гариева в своем Telegram-канале.

