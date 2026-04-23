https://1prime.ru/20260423/chp-869402966.html
Состояние одного из врачей после нападения в Махачкале критическое
Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. | 23.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866526834_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d4e85b11d3abeaf037f38f9dfee505c6.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 апр - ПРАЙМ. Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. "К счастью - погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи", - написала Гариева в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251222/reys-865817171.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866526834_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b67904c9eeb6014df7dbd1871f8dccfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
