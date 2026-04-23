https://1prime.ru/20260423/dnr-869378274.html
В ДНР уничтожили группу наемников с натовскими шевронами и экипировкой
Группа из шести наемников с натовскими шевронами и экипировкой уничтожена во время освобождения Гришино, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T00:00+0300
общество
россия
рф
валерий герасимов
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869378274.jpg?1776891611
ДОНЕЦК, 22 апр - ПРАЙМ. Группа из шести наемников с натовскими шевронами и экипировкой уничтожена во время освобождения Гришино, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов.
"В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по "полке" (лесополосе - ред.) сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве 6 человек", – сообщил боец.
По его словам, с приближением вражеской группы стало слышно речь противника, которая не была похожа на русскую или украинскую.
"Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки", – добавил штурмовик.
Об освобождении Гришино "Южной" группировкой и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР появилась и в ежедневной сводке Минобороны.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боец группировки "Центр": в Гришино уничтожена группа наемников с натовскими шевронами
