В ДНР уничтожили группу наемников с натовскими шевронами и экипировкой - 23.04.2026, ПРАЙМ
В ДНР уничтожили группу наемников с натовскими шевронами и экипировкой
00:00 23.04.2026
 
В ДНР уничтожили группу наемников с натовскими шевронами и экипировкой

Боец группировки "Центр": в Гришино уничтожена группа наемников с натовскими шевронами

ДОНЕЦК, 22 апр - ПРАЙМ.  Группа из шести наемников с натовскими шевронами и экипировкой уничтожена во время освобождения Гришино, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов.
"В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по "полке" (лесополосе - ред.) сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве 6 человек", – сообщил боец.
По его словам, с приближением вражеской группы стало слышно речь противника, которая не была похожа на русскую или украинскую.
"Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки", – добавил штурмовик.
Об освобождении Гришино "Южной" группировкой и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР появилась и в ежедневной сводке Минобороны.
 
