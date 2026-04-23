В ДНР уничтожили группу наемников с натовскими шевронами и экипировкой

Группа из шести наемников с натовскими шевронами и экипировкой уничтожена во время освобождения Гришино, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T00:00+0300

ДОНЕЦК, 22 апр - ПРАЙМ. Группа из шести наемников с натовскими шевронами и экипировкой уничтожена во время освобождения Гришино, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов. "В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по "полке" (лесополосе - ред.) сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве 6 человек", – сообщил боец. По его словам, с приближением вражеской группы стало слышно речь противника, которая не была похожа на русскую или украинскую. "Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки", – добавил штурмовик. Об освобождении Гришино "Южной" группировкой и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР появилась и в ежедневной сводке Минобороны.

