В Подмосковье вырос спрос на отели "все включено"
Доля Московской области в общем объеме бронирований отелей по системе "все включено" на весну этого года выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:17+0300
2026-04-23T07:50+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Доля Московской области в общем объеме бронирований отелей по системе "все включено" на весну этого года выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 75% от всех таких заказов, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Абсолютным лидером по популярности весной 2026 года стала Московская область, на которую пришлось 75% от всех бронирований ... её доля в общих бронированиях выросла на 18,7%", - выяснили аналитики OneTwoTrip, изучив отельные бронирования по системе "всё включено" в России на период с 1 марта по 31 мая этого года и сравнив их с аналогичным периодом 2025-го. Аналитики фиксируют падение интереса к отдыху по формату "всё включено" в Краснодарском крае, его доля сократилась на 45,5%, составив 18,8%, тогда как Калужская область нарастила долю в 2,3 раза - до 2,5%. Из топа популярных направлений для отдыха в таком сегменте отелей выпала Тверская область. Отмечается, что этой весной выделились новые направления, куда россияне начали ездить за таким отдыхом, не фигурировавшие в топе 2025 года. "В их числе оказались Республика Татарстан, Красноярский край и Республика Крым", - рассказали аналитики. При этом, несмотря на устойчивый спрос, туристы стали проводить в отелях чуть меньше времени и средний срок бронирования составил 2,5 дня, тогда как годом ранее - 2,7 дня. "Весной 2026 года туристы в основном выбирают номера за 21,4 тысячи рублей в сутки", - рассказали также аналитики. В сервисе обратили внимание на то, что туристы стали чаще выезжать на отдых большими компаниями или семьями. Несмотря на то, что формат поездок вдвоем остается самым популярным, его доля снизилась на 19,7%. "Россияне стали более требовательны к балансу цены и качества, отдавая предпочтение четырехзвездочным объектам. Доля бронирований в отелях категории четыре звезды весной 2026 года составила 76%, что на 18,8% больше, чем весной 2025-го", - заключили в сервисе.
Спрос на отели "все включено" в Подмосковье на весну вырос почти на 20 процентов
