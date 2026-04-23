Движение транспорта на трассе на севере Сахалина восстановлено - 23.04.2026, ПРАЙМ
Движение транспорта на трассе на севере Сахалина восстановлено
Движение транспорта на трассе на севере Сахалина восстановлено
04:13 23.04.2026
 
Движение транспорта на трассе на севере Сахалина восстановлено

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта на участке федеральной трассы на севере Сахалина с утра четверга осуществляется без ограничений, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В связи с улучшением погодных условий с 09.00 (1.00 мск) сняты ограничения для движения общественного транспорта на участке федеральной трассы от пгт Ноглики до города Оха", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возобновлено автобусное движение по межмуниципальному маршруту Оха - Ноглики.
Ограничения на движение общественного и личного транспорта на севере Сахалина были введены в среду из-за метели и плохой видимости, вызванных прохождением очередного циклона. Под его воздействием оказались 15 муниципальных образований острова.
 
