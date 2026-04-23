https://1prime.ru/20260423/dvizhenie-869380860.html

Движение транспорта на трассе на севере Сахалина восстановлено - 23.04.2026, ПРАЙМ

Движение транспорта на участке федеральной трассы на севере Сахалина с утра четверга осуществляется без ограничений, сообщает региональное министерство... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T04:13+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869380860.jpg?1776906817

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта на участке федеральной трассы на севере Сахалина с утра четверга осуществляется без ограничений, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В связи с улучшением погодных условий с 09.00 (1.00 мск) сняты ограничения для движения общественного транспорта на участке федеральной трассы от пгт Ноглики до города Оха", - говорится в сообщении. Уточняется, что возобновлено автобусное движение по межмуниципальному маршруту Оха - Ноглики. Ограничения на движение общественного и личного транспорта на севере Сахалина были введены в среду из-за метели и плохой видимости, вызванных прохождением очередного циклона. Под его воздействием оказались 15 муниципальных образований острова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сахалин