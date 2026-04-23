Мировой выпуск стали в 2026 году снизится на 2-3 процента
2026-04-23T06:17+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Глобальное производство стали может снизиться на 2-3% в 2026 году на фоне сокращения избыточного выпуска в Китае, говорится в исследовании старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "На фоне убытков в отрасли правительство Китая начало сокращать избыточный выпуск стали в стране (-4% год к году в 2025 году и -5% год к году за первый квартал 2026 года)... Глобальное производство стали может снизиться, по нашим оценкам, на 2-3% год к году в 2026 году в зависимости от действий Китая", - говорится в отраслевом обзоре. Отмечается, что чистый экспорт из Китая также снизился в начале текущего года - на 10% в годовом выражении. В связи с этим аналитики ожидают разворота динамики мировых цен на сталь в 2026-2027 годах. "Глобальные цены на сталь уже фактически достигли "дна". Ожидаем постепенного восстановления мировых цен по мере нормализации объемов чистого экспорта стали из КНР", - добавляется в обзоре. Текущие высокие цены на уголь и руду для производства стали оказывают давление на отрасль производства, а особенно на китайские заводы, которые не имеют своих шахт. Это приводит к росту издержек, в результате производители тратят на выпуск стали больше, чем получают от ее продажи. Подобная ситуация не является фундаментально устойчивой, поэтому предприятия будут вынуждены поднять цены или закрыться, что приведет к удорожанию стоимости на фоне снижения производства. При этом, по оценкам аналитика, хотя спрос на сталь остается слабым, в среднесрочной и долгосрочной перспективе Индия сможет поддержать потребность в промышленных металлах при сохранении темпов роста экономики и строительного сектора страны. Ранее World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA) прогнозировала, что мировой спрос на сталь вырастет на 0,3% в 2026 году и достигнет 1,724 миллиарда тонн, в 2027 году ожидается ускорение роста до 2,2% (1,762 миллиарда тонн).
