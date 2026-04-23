Microsoft предложила части сотрудников добровольный выход на пенсию
Microsoft предложила части сотрудников добровольный выход на пенсию - 23.04.2026, ПРАЙМ
Microsoft предложила части сотрудников добровольный выход на пенсию
Компания Microsoft предлагает 7% своих сотрудников в США, или почти 9000 человек, добровольный выход на пенсию, компания рассчитывает таким образом сократить... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T20:44+0300
2026-04-23T20:44+0300
2026-04-23T20:44+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Компания Microsoft предлагает 7% своих сотрудников в США, или почти 9000 человек, добровольный выход на пенсию, компания рассчитывает таким образом сократить расходы и направить дополнительные средства в сферу искусственного интеллекта, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Microsoft предлагает тысячам своих сотрудников в США уйти на добровольную пенсию. Около 7% сотрудников в США получат право на участие в программе выкупа трудовых договоров… Ранее Microsoft никогда не проводила выкуп трудовых договоров такого масштаба", - пишет агентство. По состоянию на июнь 2025 года общий штат Microsoft в США составляет 125 000 человек. Таким образом, программа коснется около 8750 сотрудников. Согласно служебной записке директора по персоналу компании Эми Коулман, на которую ссылается Блумберг, программа распространяется на сотрудников, у которых сумма стажа и возраста составляет 70 лет и более, за исключением некоторых руководящих должностей. Как отмечает агентство, многие крупные технологические компании, в том числе и Microsoft, ищут способы сократить расходы с целью привлечения дополнительного финансирования в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Одним из распространенных способов снижения расходов является сокращение штата, добавляет Блумберг. Американская Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
технологии, мировая экономика, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Технологии, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
Microsoft предложила части сотрудников добровольный выход на пенсию
Bloomberg: Microsoft предложила 7% своих сотрудников в США добровольный выход на пенсию
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Компания Microsoft предлагает 7% своих сотрудников в США, или почти 9000 человек, добровольный выход на пенсию, компания рассчитывает таким образом сократить расходы и направить дополнительные средства в сферу искусственного интеллекта, сообщило агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
"Microsoft
предлагает тысячам своих сотрудников в США
уйти на добровольную пенсию. Около 7% сотрудников в США получат право на участие в программе выкупа трудовых договоров… Ранее Microsoft никогда не проводила выкуп трудовых договоров такого масштаба", - пишет агентство.
По состоянию на июнь 2025 года общий штат Microsoft в США составляет 125 000 человек. Таким образом, программа коснется около 8750 сотрудников.
Согласно служебной записке директора по персоналу компании Эми Коулман, на которую ссылается Блумберг, программа распространяется на сотрудников, у которых сумма стажа и возраста составляет 70 лет и более, за исключением некоторых руководящих должностей.
Как отмечает агентство, многие крупные технологические компании, в том числе и Microsoft, ищут способы сократить расходы с целью привлечения дополнительного финансирования в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Одним из распространенных способов снижения расходов является сокращение штата, добавляет Блумберг.
Американская Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон
. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
