Эксперт предрек разворовывание одобренного ЕС кредита Украине

2026-04-23T02:22+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Одобренный кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро разворуют, а тех денег, которые останутся не украденными, едва ли хватит на покрытие расходов Киева более чем на год, такой оценкой поделился с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак. В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на кипрское председательство. "Часть выделяемых денег далее будет разворована, и, думаю, это не проходит без участия европейцев, просто очень удобно всегда "переводить стрелки" на нынешнюю киевскую власть", - сказал Дудчак РИА Новости. Он напомнил, что кредит планировался для покрытия расходов Киева за два года, но, по оценке собеседника, деньги будут истрачены уже в 2026 году на содержание режима и закупку вооружений для ВСУ. Как добавил эксперт, средства Киеву, вероятно, предоставляют за обязательство воевать против России до последнего украинца. В качестве доказательства собеседник отметил начавшуюся кампанию по привлечению женщин в ряды ВСУ. "Такой гласный или негласный договор, скорее всего, существует, и задача Украины - поставка живой силы, а Европа оплачивает существование киевского режима и выделяет необходимые деньги", - сказал также Дудчак. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

