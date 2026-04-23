https://1prime.ru/20260423/eksperty-869378527.html

Эксперты назвали главные причины рекордного дефицита серебра в мире

2026-04-23T00:18+0300

экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869378527.jpg?1776892697

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Развитие солнечной энергетики, рост выпуска электромобилей, строительство дата-центров для ИИ, возросшие оборонные потребности и смена предпочтений молодежи в ювелирных украшениях стали главными факторами рекордного дефицита серебра в мире, который сохранится в ближайшее годы, говорится в докладе "Росконгресса" "Рынок серебра: рекордная волатильность и технологический спрос", с которым ознакомилось РИА Новости. "По итогам 2025 года на рынке серебра зафиксирован пятый дефицит подряд, оцениваемый примерно в 2,95 тысячи тонн. Silver Institute прогнозирует шестой годовой дефицит в размере около 2,1 тысячи тонн в 2026 году, в результате чего совокупная нехватка с 2021 года достигнет приблизительно 27,7 тысячи тонн — объема, превышающего годовую добычу. Эти дефициты покрываются за счет сокращения наземных запасов, однако данный процесс не может продолжаться бесконечно", - говорится в докладе. Эксперты перечисляют причины этого дефицита. Первая - рост спроса со стороны промышленности. Крупнейшим источником роста спроса на серебро в докладе названо производство солнечных панелей. "В 2024 году отрасль потребила, по оценкам аналитиков Metals Focus, около 6,1 тысячи тонн серебра (29% промышленного спроса) против 1,7 тысячи тонн в 2014 году", - отмечают авторы. Все больше серебра требуется и при производстве электромобилей, причем в новых моделях используется больше этого металла. Спрос на серебро в автопроме, по оценкам авторов, достиг около 2,5 тысяч тонн в 2024 году и будет дальше увеличиваться на 3,4% в год. Значимый вклад вносят центры обработки данных и оборудование для телекоммуникаций. "По оценкам, только центры обработки данных в США потребляют 93–156 тонн серебра ежегодно", - говорится в документе. И здесь тоже очевиден тренд на увеличение спроса. Авторы также привели примерные оценки спроса в оборонном секторе: это 310–620 тонн ежегодно. "Высокая электропроводность серебра делает металл незаменимым для радарных систем, комплексов радиоэлектронной борьбы, тактической связи, электроники наведения ракет и печатных плат военного назначения", - поясняют они. Кроме того, заметную роль на рынке сыграли зумеры - молодое поколение, родившееся в конце 1990-х - начале 2000-х годов, предпочитает серебро золоту в ювелирных изделиях. Хотя уже сейчас рост стоимости серебра вынуждает крупнейших ювелиров повышать цены или рассматривать альтернативы из стали или цветных металлов с платиновым покрытием. При этом производство серебра не может заметно вырасти, поскольку в последние годы вводилось очень мало серебряных рудников. Кроме того, основная доля серебра - это побочный продукт при добыче меди, свинца, цинка или золота, и стоимость серебра не является определяющей для начала его добычи. А переработка из лома очень сложна, поскольку серебро рассеяно по миллиардам продуктов в очень малых количествах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

