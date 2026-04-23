Евросоюз ввел ограничения на возможность России приобретать танкеры
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ вводит ограничения на возможность России приобретать танкеры, заявил МИД Эстонии. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T16:05+0300
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ вводит ограничения на возможность России приобретать танкеры, заявил МИД Эстонии. "Возможность России приобретать танкеры … будет ограничена", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
МИД Эстонии: ЕС вводит ограничения на возможность России приобретать танкеры