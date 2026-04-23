Евросоюз опубликовал регламент 20-го пакета санкций против России - 23.04.2026, ПРАЙМ
Евросоюз опубликовал регламент 20-го пакета санкций против России
Евросоюз опубликовал регламент 20-го пакета санкций против России - 23.04.2026, ПРАЙМ
Евросоюз опубликовал регламент 20-го пакета санкций против России
Регламент, подробно излагающий меры, содержащиеся в 20-м пакете санкций против России, был опубликован на сайте Официального журнала Европейского союза после... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T18:28+0300
2026-04-23T18:28+0300
мировая экономика
россия
рф
запад
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_bb35eb801e22460b547803beca39a758.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Регламент, подробно излагающий меры, содержащиеся в 20-м пакете санкций против России, был опубликован на сайте Официального журнала Европейского союза после его принятия. Ранее в четверг глава евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Два регламента ЕС, содержащие положения этого пакета санкций, были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза, что равнозначно их официальному принятию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
мировая экономика, россия, рф, запад, москва, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕС
18:28 23.04.2026
 
Евросоюз опубликовал регламент 20-го пакета санкций против России

Регламент 20-го пакета санкций против РФ опубликовали на сайте Официального журнала ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Регламент, подробно излагающий меры, содержащиеся в 20-м пакете санкций против России, был опубликован на сайте Официального журнала Европейского союза после его принятия.
Ранее в четверг глава евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.
Два регламента ЕС, содержащие положения этого пакета санкций, были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза, что равнозначно их официальному принятию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
