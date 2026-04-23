https://1prime.ru/20260423/es-869399796.html
"БКС Банк" продолжит работать в штатном режиме, несмотря на санкции ЕС
2026-04-23T19:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. "БКС Банк" после введения санкций ЕС продолжает работать в штатном режиме, операции по картам и счетам проводятся без ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЕС в рамках новых санкций в четверг ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками, в том числе ограничения введены против "БКС Банка". "БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме. Санкции никак не повлияют на работу банка", - сообщили там. В банке заявили, что все сервисы, банкоматы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают как прежде. "Операции по картам и счетам проводятся без ограничений, обязательства перед клиентами и контрагентами выполняются в полном объеме", - добавили в кредитной организации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, ес
Россия ответит на новый пакет санкций ЕС, заявил Грушко