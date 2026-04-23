Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"БКС Банк" продолжит работать в штатном режиме, несмотря на санкции ЕС - 23.04.2026, ПРАЙМ
"БКС Банк" продолжит работать в штатном режиме, несмотря на санкции ЕС
2026-04-23T19:50+0300
2026-04-23T20:29+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. "БКС Банк" после введения санкций ЕС продолжает работать в штатном режиме, операции по картам и счетам проводятся без ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЕС в рамках новых санкций в четверг ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками, в том числе ограничения введены против "БКС Банка". "БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме. Санкции никак не повлияют на работу банка", - сообщили там. В банке заявили, что все сервисы, банкоматы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают как прежде. "Операции по картам и счетам проводятся без ограничений, обязательства перед клиентами и контрагентами выполняются в полном объеме", - добавили в кредитной организации.
Банки, Финансы, ЕС
19:50 23.04.2026 (обновлено: 20:29 23.04.2026)
 
"БКС Банк" продолжит работать в штатном режиме, несмотря на санкции ЕС

Здание МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Россия ответит на новый пакет санкций ЕС, заявил Грушко
