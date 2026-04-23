https://1prime.ru/20260423/es-869399796.html

"БКС Банк" продолжит работать в штатном режиме, несмотря на санкции ЕС

2026-04-23T19:50+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. "БКС Банк" после введения санкций ЕС продолжает работать в штатном режиме, операции по картам и счетам проводятся без ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЕС в рамках новых санкций в четверг ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками, в том числе ограничения введены против "БКС Банка". "БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме. Санкции никак не повлияют на работу банка", - сообщили там. В банке заявили, что все сервисы, банкоматы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают как прежде. "Операции по картам и счетам проводятся без ограничений, обязательства перед клиентами и контрагентами выполняются в полном объеме", - добавили в кредитной организации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, ес