Эксперт оценил новые санкции ЕС против российского СПГ

2026-04-23T20:34+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Новые ограничения ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ) могут вновь поставить вопрос о досрочном прекращении поставок этого российского топлива на европейский рынок, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг Евросоюз огласил 20-й пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает запрет на предоставление услуг по техническому обслуживанию российских СПГ-танкеров и ледоколов. Кроме того, с января 2027 года предусмотрены ограничения на использование СПГ-терминалов российскими компаниями. "Эти меры в отношении российских СПГ-танкеров могут опять поднять вопрос о том, чтобы Россия сама досрочно прекратила поставку российского СПГ на европейский рынок", - сказал Юшков. В марте президент РФ Владимир Путин говорил, что России может быть выгоднее прекратить поставки СПГ на европейский рынок раньше наступления запрета со стороны ЕС и закрепиться на новых открывающихся рынках. Президент сказал, что поручит правительству и бизнесу проработать этот вопрос. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://1prime.ru/20260423/es-869399796.html

