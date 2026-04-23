Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет платить за российский газ

2026-04-23T22:48+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, как Евросоюз после очередных санкций будет оплачивать российский газ, в котором он будет нуждаться. В четверг ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками. "Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?" - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя новость о санкциях. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

