Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций

Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, заявил глава евросовета Антониу Кошта. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T15:07+0300

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, заявил глава евросовета Антониу Кошта. Европейская комиссия планировала принять этот пакет 23 февраля 2026 года, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба". "Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям: принят 20-й пакет санкций против России, направленный на сокращение её возможностей вести войну", - написал Кошта в своем блоге в соцсети X. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.

россия, мировая экономика, рф, запад, венгрия