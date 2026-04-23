Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций - 23.04.2026, ПРАЙМ
Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций

Кошта: Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, заявил глава евросовета Антониу Кошта.
Европейская комиссия планировала принять этот пакет 23 февраля 2026 года, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба".
"Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям: принят 20-й пакет санкций против России, направленный на сокращение её возможностей вести войну", - написал Кошта в своем блоге в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России
