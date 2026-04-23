Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на АЗС

Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на АЗС - 23.04.2026, ПРАЙМ

Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на АЗС

Ситуация с ценами на автомобильных заправках стабильна, они растут не выше инфляции, а волатильность котировок на оптовом рынке сглажена, заявил глава...

2026-04-23T10:43+0300

2026-04-23T10:43+0300

2026-04-23T10:43+0300

максим шаскольский

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на автомобильных заправках стабильна, они растут не выше инфляции, а волатильность котировок на оптовом рынке сглажена, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. "По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, волатильность оптового рынка сглажена", - сказал Шаскольский на коллегии ФАС. Он напомнил, что территориальным органам ведомства было поручено усилить контроль на розничном и мелкооптовом рынке моторного топлива, в том числе с учетом сезона полевых работ. В производстве у территориальных управлений ФАС находится десять дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, поделился Шаскольский. Он добавил, что России был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, а также запрет на экспорт бензина для производителей. "По нашим предложениям в правилах Петербургской биржи с 25 марта 2026 года изменены границы колебания цен на автомобильный бензин и дизельное топливо", - отметил также Шаскольский.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

