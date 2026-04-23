https://1prime.ru/20260423/fas--869388585.html
Новак попросил ФАС усилить антимонопольный контроль в отдаленных регионах
Новак попросил ФАС усилить антимонопольный контроль в отдаленных регионах - 23.04.2026, ПРАЙМ
Новак попросил ФАС усилить антимонопольный контроль в отдаленных регионах
Вице-премьер РФ Александр Новак попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уделить особое внимание антимонопольному контролю цен на отдаленных и... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T11:17+0300
2026-04-23T11:17+0300
2026-04-23T11:17+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уделить особое внимание антимонопольному контролю цен на отдаленных и малонаселенных территориях, где зависимость россиян от единственного поставщика достаточно высокая. Ранее в четверг вице-премьер заявил, что важно усилить антимонопольный контроль в России на рынках социально значимых товаров, включая лекарства, сделав акцент на необоснованный рост цен в периоды повышенного спроса. "Особое внимание прошу уделить ценовой политике в отдаленных и малонаселенных территориях, где конкуренция объективно ниже, а зависимость людей от единственной аптеки, единственного поставщика значительно выше. Там антимонопольный контроль наиболее востребован, наиболее осязаем для конкретной семьи", - сказал Новак, выступая на коллегии ФАС.
рф
бизнес, россия, рф, александр новак
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Новак попросил ФАС усилить антимонопольный контроль в отдаленных регионах
Новак призвал ФАС уделить особое внимание контролю цен на отдаленных территориях