Новак попросил ФАС усилить антимонопольный контроль в отдаленных регионах

2026-04-23T11:17+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уделить особое внимание антимонопольному контролю цен на отдаленных и малонаселенных территориях, где зависимость россиян от единственного поставщика достаточно высокая. Ранее в четверг вице-премьер заявил, что важно усилить антимонопольный контроль в России на рынках социально значимых товаров, включая лекарства, сделав акцент на необоснованный рост цен в периоды повышенного спроса. "Особое внимание прошу уделить ценовой политике в отдаленных и малонаселенных территориях, где конкуренция объективно ниже, а зависимость людей от единственной аптеки, единственного поставщика значительно выше. Там антимонопольный контроль наиболее востребован, наиболее осязаем для конкретной семьи", - сказал Новак, выступая на коллегии ФАС.

