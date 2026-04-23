https://1prime.ru/20260423/fas-869388188.html
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств - 23.04.2026, ПРАЙМ
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в текущем году усилит работу по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T11:08+0300
2026-04-23T11:08+0300
2026-04-23T11:08+0300
экономика
бизнес
рф
максим шаскольский
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d302960d3f96821801b7811d6be070.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в текущем году усилит работу по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. "Работа по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности на препараты ЖНВЛП, ограничению завышения стоимости препаратов вне этого перечня и исключению случаев недобросовестной конкуренции в 2026 году будет еще усилена", - сказал он в рамках коллегии ведомства. Ранее в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что более 90 препаратов из перечня ЖНВЛП, производимых на территории России, должны быть зарегистрированы до 2030 года. Согласно российскому законодательству, государство жестко регулирует цены на препараты из списка ЖНВЛП: производители таких лекарств обязаны зарегистрировать предельную отпускную цену, а аптеки не имеют права продавать препарат выше предельной розничной цены с учетом региональных надбавок.
https://1prime.ru/20260423/fas--869387621.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9e57693a8f2f4003d9399863cced696.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, максим шаскольский, татьяна голикова
Экономика, Бизнес, РФ, Максим Шаскольский, Татьяна Голикова
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно необходимых лекарств
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в текущем году усилит работу по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.
"Работа по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности на препараты ЖНВЛП, ограничению завышения стоимости препаратов вне этого перечня и исключению случаев недобросовестной конкуренции в 2026 году будет еще усилена", - сказал он в рамках коллегии ведомства.
Ранее в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова
сообщала, что более 90 препаратов из перечня ЖНВЛП, производимых на территории России, должны быть зарегистрированы до 2030 года.
Согласно российскому законодательству, государство жестко регулирует цены на препараты из списка ЖНВЛП: производители таких лекарств обязаны зарегистрировать предельную отпускную цену, а аптеки не имеют права продавать препарат выше предельной розничной цены с учетом региональных надбавок.
