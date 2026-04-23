ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств - 23.04.2026, ПРАЙМ
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств
11:08 23.04.2026
 
ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно важных лекарств

ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в текущем году усилит работу по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.
"Работа по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности на препараты ЖНВЛП, ограничению завышения стоимости препаратов вне этого перечня и исключению случаев недобросовестной конкуренции в 2026 году будет еще усилена", - сказал он в рамках коллегии ведомства.
Ранее в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что более 90 препаратов из перечня ЖНВЛП, производимых на территории России, должны быть зарегистрированы до 2030 года.
Согласно российскому законодательству, государство жестко регулирует цены на препараты из списка ЖНВЛП: производители таких лекарств обязаны зарегистрировать предельную отпускную цену, а аптеки не имеют права продавать препарат выше предельной розничной цены с учетом региональных надбавок.
