Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку
Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку - 23.04.2026, ПРАЙМ
Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку
Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T01:48+0300
2026-04-23T01:48+0300
2026-04-23T01:48+0300
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон.
"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию, вступает в действие незамедлительно", - говорится в сообщении американского военного ведомства.
Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.
В состав Пентагона входят министерства армии, ВМС и ВВС.
общество , мировая экономика, сша
Общество , Экономика, Мировая экономика, США
Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку
Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон.
"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию, вступает в действие незамедлительно", - говорится в сообщении американского военного ведомства.
Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.
В состав Пентагона входят министерства армии, ВМС и ВВС.