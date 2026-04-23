Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T01:48+0300

ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон. "Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию, вступает в действие незамедлительно", - говорится в сообщении американского военного ведомства. Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као. В состав Пентагона входят министерства армии, ВМС и ВВС.

