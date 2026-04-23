Финансист рассказала, как увеличить накопления на пенсию - 23.04.2026, ПРАЙМ
Финансист рассказала, как увеличить накопления на пенсию
Россияне могут увеличить накопления на пенсию с помощью различных инвестиционных инструментов, при этом один из самых безопасных и выгодных - это программа... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T00:36+0300
финансы
экономика
мария ермилова
рэу им. г.в.плеханова
нпф
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить накопления на пенсию с помощью различных инвестиционных инструментов, при этом один из самых безопасных и выгодных - это программа долгосрочных сбережений, рассказала РИА Новости финансист, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. "Помимо пенсионных начислений актуален дополнительный доход для обеспечения того же уровня комфортности жизни, как в то время, когда человек работал. Однако важно отметить, что накопить просто сумму — бессмысленно. Нужно считать эту сумму в реальной покупательной способности. Поэтому необходимо в инвестиционной стратегии учитывать инфляцию и ряд факторов, которые могут влиять на ценность денег", - обращает внимание она. В частности, для повышения комфорта и более быстрого накопления можно использовать программу долгосрочных сбережений (ПДС), советует Ермилова. "ПДС - это добровольная система накоплений с государственной поддержкой. Заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и регулярно вносите средства. Государство добавляет к взносам человека софинансирование (до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет), а также предоставляет ежегодный налоговый вычет (до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%)", - рассказала она. Также в рамках программы можно ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ, что увеличивает доход уже сейчас, отмечает аналитик. Размер суммы софинансирования от государства зависит от уровня дохода, уточняет Ермилова. "Для людей с доходом до 80 тысяч рублей в месяц - это один рубль к одному рублю, для более высоких доходов - меньше, но всё равно выгодно", - пояснила она. Граждане также могут выбирать формат выплат: по достижении пенсионного возраста или через 15 лет после заключения договора можно получать выплаты пожизненно, периодически или единовременно. "Средства на счёте ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 миллиона рублей - это вдвое больше, чем по банковским вкладам, что делает эту программу еще более привлекательной. Таким образом, ПДС дает возможность в более короткие сроки заработать на пенсию. И их часть уже будет застрахована, что делает такой вариант менее рискованным", - заключила Ермилова. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. Помимо застрахованности денег и получения льгот, вложенные средства можно передавать по наследству. Также участники программы могут перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
Финансы, Экономика, Мария Ермилова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, НПФ
Финансист рассказала, как увеличить накопления на пенсию

