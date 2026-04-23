Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию - 23.04.2026, ПРАЙМ
Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию
Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию - 23.04.2026, ПРАЙМ
Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию
Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок, лишив первого места Италию, выяснило РИА Новости, проанализировав данные | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T06:47+0300
2026-04-23T07:06+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок, лишив первого места Италию, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, в феврале российские компании ввезли французской парфюмерии на 6,7 миллиона евро, итальянской - на 3,5 миллиона евро. В результате Италия потеряла место крупнейшего парфюмерного поставщика в РФ, опустившись сразу на третье место. Вторым крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок стала Испания - сумма экспорта подскочила в 1,4 раза за месяц, до 5,3 миллиона евро. В топ-5 также вошли Литва (3 миллиона евро) и Латвия (2,7 миллиона евро). При этом в целом Россия сократила закупки парфюмерии из ЕС: сумма поставок упала в 1,7 раза в месячном выражении - до 27,3 миллиона евро.
италия
франция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, франция, рф, ес, евростат
Энергетика, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, РФ, ЕС, Евростат
06:47 23.04.2026 (обновлено: 07:06 23.04.2026)
 
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок, лишив первого места Италию, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, в феврале российские компании ввезли французской парфюмерии на 6,7 миллиона евро, итальянской - на 3,5 миллиона евро. В результате Италия потеряла место крупнейшего парфюмерного поставщика в РФ, опустившись сразу на третье место.
Вторым крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок стала Испания - сумма экспорта подскочила в 1,4 раза за месяц, до 5,3 миллиона евро. В топ-5 также вошли Литва (3 миллиона евро) и Латвия (2,7 миллиона евро).
При этом в целом Россия сократила закупки парфюмерии из ЕС: сумма поставок упала в 1,7 раза в месячном выражении - до 27,3 миллиона евро.
 
ЭнергетикаИТАЛИЯФРАНЦИЯРФЕСЕвростат
 
 
