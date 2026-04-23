https://1prime.ru/20260423/frantsiya-869387421.html

ЕС готов выплачивать Киеву кредит с середины мая, заявил глава МИД Франции

2026-04-23T10:35+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

жан-ноэль барро

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на 90 миллиардов евро с середины мая, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России. "Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето", - сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

