https://1prime.ru/20260423/frantsiya-869387421.html
ЕС готов выплачивать Киеву кредит с середины мая, заявил глава МИД Франции
2026-04-23T10:35+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
жан-ноэль барро
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на 90 миллиардов евро с середины мая, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России. "Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето", - сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
Барро: ЕС готов начать выплачивать Украине первые транши с середины мая