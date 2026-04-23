Биржевые цены на газ в Европе поднимаются на 2,4 процента

Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются на 2,4% - до 541,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T09:34+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются на 2,4% - до 541,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 534 доллара (+1%). А по состоянию на 9.18 мск показатель составлял 541,4 доллара (+2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 528,5 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 39% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

