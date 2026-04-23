В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство - 23.04.2026, ПРАЙМ
В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство
В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство - 23.04.2026, ПРАЙМ
В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных... | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИ) и опытно-конструкторскую работу (ОКР), заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам (БАС) Андрей Попов. "ГосНИИАС начал выполнять научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, которая называется "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса "G". Это разработка базовых принципов, правил о децентрализованной организации движения беспилотных авиационных систем и пилотированной авиации, которая должна завершиться в 2030 году", - сказал Попов. Он пояснил, что класс "G" - это нижнее воздушное пространство высотой до 3 тысяч метров над землей. "Это сейчас наиболее актуальная задача: разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство", - сказал эксперт.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ
06:44 23.04.2026 (обновлено: 07:07 23.04.2026)
 
В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство

Эксперт Попов: ГосНИИАС должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотников

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИ) и опытно-конструкторскую работу (ОКР), заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам (БАС) Андрей Попов.
"ГосНИИАС начал выполнять научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, которая называется "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса "G". Это разработка базовых принципов, правил о децентрализованной организации движения беспилотных авиационных систем и пилотированной авиации, которая должна завершиться в 2030 году", - сказал Попов.
Он пояснил, что класс "G" - это нижнее воздушное пространство высотой до 3 тысяч метров над землей. "Это сейчас наиболее актуальная задача: разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство", - сказал эксперт.
 
