В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство

2026-04-23T06:44+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИ) и опытно-конструкторскую работу (ОКР), заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам (БАС) Андрей Попов. "ГосНИИАС начал выполнять научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, которая называется "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса "G". Это разработка базовых принципов, правил о децентрализованной организации движения беспилотных авиационных систем и пилотированной авиации, которая должна завершиться в 2030 году", - сказал Попов. Он пояснил, что класс "G" - это нижнее воздушное пространство высотой до 3 тысяч метров над землей. "Это сейчас наиболее актуальная задача: разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство", - сказал эксперт.

