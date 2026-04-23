https://1prime.ru/20260423/grushko-869397541.html
В МИД оценили новые санкции ЕС против России
Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными, как и предыдущие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ...
2026-04-23T17:19+0300
экономика
россия
рф
сербия
александр грушко
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969659_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b2762b2685aa5288d1b1c48ea70ddb2f.jpg
НОВИ-САД, 23 апр – ПРАЙМ. Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными, как и предыдущие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. "Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал Грушко. Почетное консульство РФ торжественно открыли во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в четверг с участием замглавы МИД России Александра Грушко.
https://1prime.ru/20260423/es--869397227.html
рф
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969659_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_55832f865408af44f02054f605d62242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сербия, александр грушко, ес, мид рф
Экономика, РОССИЯ, РФ, СЕРБИЯ, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ
Грушко: новые санкции ЕС против России будут безрезультатными