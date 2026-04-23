Россия ответит на новый пакет санкций ЕС, заявил Грушко - 23.04.2026, ПРАЙМ
Россия ответит на новый пакет санкций ЕС, заявил Грушко
Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ... | 23.04.2026, ПРАЙМ
Грушко: Россия ответит на новый пакет санкций ЕС после изучения его содержания

НОВИ-САД, 23 апр - ПРАЙМ. Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России.
"Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли", - сказал Грушко РИА Новости на полях открытия почетного консульства России в городе Нови-Сад в Сербии.
По его словам, ограничения важно тщательно проанализировать на экспертном уровне.
"Мы знаем практику ЕС – одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления. А дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности, подорвать ресурсную базу. Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал замминистра.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФСЕРБИЯАлександр ГрушкоЕС
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
