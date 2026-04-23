https://1prime.ru/20260423/grushko-869397957.html

Россия ответит на новый пакет санкций ЕС, заявил Грушко

Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ...

2026-04-23T17:33+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

сербия

александр грушко

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866368542_0:128:2539:1556_1920x0_80_0_0_8e94734d8cd650e10b0203b88c024b8e.jpg

НОВИ-САД, 23 апр - ПРАЙМ. Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. "Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли", - сказал Грушко РИА Новости на полях открытия почетного консульства России в городе Нови-Сад в Сербии. По его словам, ограничения важно тщательно проанализировать на экспертном уровне. "Мы знаем практику ЕС – одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления. А дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности, подорвать ресурсную базу. Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал замминистра.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

