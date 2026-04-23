Россия ответит на новый пакет санкций ЕС, заявил Грушко
НОВИ-САД, 23 апр - ПРАЙМ. Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. "Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли", - сказал Грушко РИА Новости на полях открытия почетного консульства России в городе Нови-Сад в Сербии. По его словам, ограничения важно тщательно проанализировать на экспертном уровне. "Мы знаем практику ЕС – одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления. А дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности, подорвать ресурсную базу. Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал замминистра.
Грушко: Россия ответит на новый пакет санкций ЕС после изучения его содержания