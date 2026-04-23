Индексы Южной Кореи и Японии продолжают обновлять исторические рекорды - 23.04.2026, ПРАЙМ
Индексы Южной Кореи и Японии продолжают обновлять исторические рекорды
2026-04-23T08:19+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно торгуются в минусе в четверг утром, при этом индексы Японии и Южной Кореи обновили рекордные показатели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.05 мск японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,94% - до 59 028,5 пункта, при этом в ходе торгов ранее индекс вновь обновил свое самое высокое значение в 60 198 пунктов; южнокорейский KOSPI рос на 0,25% - до 6 434,23 пункта, а ранее достигал рекордного значения в 6 557,76 пункта.
В то же время индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite сокращался на 0,79% - до 4 073,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,61%, до 2 744,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,08%, до 25 881,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,78% - до 8 774,6 пункта.
Поддержать настроение на южнокорейском и японском рынках могла динамика американских рынков. По итогам торгов среды американский технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, увеличился на 1,64%, индексы Dow Jones и S&P 500 тоже поднялись - на 0,69% и 1,05% соответственно.
"Мы наблюдали подъем на рынках до рекордных значений на фоне показателей Уолл-стрит, но затем произошел спад, что стало некоторой проверкой происходящих событий на Ближнем Востоке", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка в AT Global Markets Ника Твидейла (Nick Twidale).
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Россия может помочь странам АТР восполнить дефицит ресурсов, заявили в МИД
