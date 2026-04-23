https://1prime.ru/20260423/intervyu-869362931.html

Марина Чекурова: ипотечный рынок достигнет равновесия во втором полугодии - 23.04.2026, ПРАЙМ

оссийская экономика в этом году вырастет на 1%, ожидает глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. В интервью агентству "Прайм" она рассказала о

2026-04-23T10:00+0300

интервью

экономика россии

ипотека

госдолг

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/16/869362493_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_143c88f9d46b58cf0c8e8a71b99d0c51.png

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в этом году вырастет на 1%, ожидает глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. В интервью агентству "Прайм" она рассказала о причинах замедления ВВП, безопасном уровне госдолга, мерах для "размораживания" экономики и оживления ипотеки, а также дала прогноз по ключевой ставке и курсе рубля на конец года.- Российская экономика сейчас заметно замедлила рост по сравнению с предыдущими годами. Какие темпы роста вы ожидаете по итогам 2026 года?- Мы ожидаем роста в районе 1% ВВП. Даже при оптимизации некоторых статей бюджета нынешний уровень госрасходов поддерживает экономику, не позволяя ей уйти в рецессию. Потребители также активно тратят все еще растущие зарплаты. Проблемы создают инвестиции и экспорт – при дорогих деньгах и крепком рубле мы наблюдаем здесь отрицательную динамику.- Когда темпы роста российской экономики смогут вернуться на уровень среднемировых в 2-3%? - Мировой рост тоже замедлился, драйверов для его ускорения не просматривается. Для российской же экономики такие темпы роста возможны только при очень оптимистичном сценарии в целом по миру и высоком спросе на российские экспортные товары.Но надо сказать, что для России роста и в 2-3% недостаточно. В нашей стране очень высока накопленная потребность в экономическом росте, которая долго гасилась жесткой денежно-кредитной политикой. Нам нужно выходить на устойчивую траекторию роста, причем именно в тех секторах, которые определяют экономику предложения.- С учетом всех экономических факторов какой курс рубля будет летом?- С учетом текущей динамики по ставкам, а также ожиданий притока на рынок повышенных экспортных поступлений, мы ожидаем курсы примерно на нынешнем уровне плюс-минус 10%. К концу года вероятно дополнительное ослабление рубля в сторону 87-90 рублей за доллар.- Какую ключевую ставку Банка России и, соответственно, доходность по рублевым вкладам вы ждете к концу года?- Мы ожидаем ставку в 11-12%, доходность по вкладам на год на сопоставимом уровне. При этом в базовом сценарии ЦБ будет стараться снижать ставку постепенно.Вместе с тем вероятность более глубокого снижения ставки в последние недели выросла. Пространство для снижения увеличивается, поскольку всплеск инфляции в начале года быстро сошел на нет, а экономика продолжает быть "подмороженной". Однако для реального экономического роста желательно, чтобы ставка стала однозначной.- Не ждете оттока сбережений населения из банков на фоне снижения ставок? - Некоторый отток средств из банковских вкладов и их перераспределение в другие инструменты, например, ценные бумаги и недвижимость, – закономерный процесс, который уже не раз наблюдался на рынке в периоды смягчения денежно-кредитной политики. Также при снижении ставок средства частично направляются в досрочное погашение кредитов.Однако вклады все равно останутся основным источником формирования сбережений населения на горизонте ближайших лет как наиболее понятный и низкорисковый вариант вложений с гарантированной ожидаемой доходностью тем более, что система страхования вкладов защищает подавляющее большинство клиентов банков.- При ожидаемой вами ключевой ставке что будет с рынком ипотеки?- В первом полугодии 2026 года выдачи ипотеки в рыночном сегменте будут оставаться под давлением высоких ставок, потому что снижение ключевой ставки может замедлиться из-за роста инфляции на фоне ужесточения налогообложения. Однако поддержать ипотечный рынок в части как новых выдач, так и рефинансирования могут более динамичное снижение стоимости кредитов во втором полугодии, а также спрос, накопленный за полтора года заградительных ставок.- Когда ипотека достаточно оживится?- Некоторое оживление в рыночном сегменте начнется уже при ставках от 16–17% годовых: заемщики будут реализовывать планы по улучшению жилищных условий в расчете на скорое рефинансирование под более лояльный процент.Однако говорить о доступности ипотеки для массового заемщика можно будет при ставках ниже 12%. В текущем году банки будут предлагать чуть более выгодные условия по ставке при рефинансировании, чем по выдачам новым клиентам, поскольку в условиях сохранения жестких риск-политик будут более заинтересованы в кредитовании заемщиков, у которых уже есть опыт обслуживания долгосрочных обязательств.- На ваш взгляд, какой объем ипотеки может быть выдан в текущем году?- В текущем году рынок будет искать баланс между льготной и рыночной ипотекой, соотношение которых будет зависеть от вступления в силу изменений по льготным программам и от динамики ключевой ставки. Выдачи льготной ипотеки будут сдерживаться вступившими в силу изменениями в семейной ипотеке, согласно которым возможна выдача только одного льготного кредита на семью, а также вероятным введением дифференцированных ставок.Значимого оживления выдач в рыночном сегменте мы ожидаем во второй половине года по мере снижения ключевой ставки. По нашему прогнозу, в первом полугодии 2026 года доля льготной ипотеки в выдачах останется выше 50%, несмотря на некоторое снижение ее объемов в феврале-марте после опережающей реализации спроса в декабре-январе перед вступлением в силу изменений в программе семейной ипотеки. Однако во второй половине года рынок достигнет паритета в соотношении льготной и рыночной ипотеки, с преобладанием последней в отдельные месяцы. Выдачи по итогам 2026 года могут превысить 5 триллионов рублей, прибавив 15–20% к 2025 году.- В целом как бы вы оценили ситуацию с доступностью жилья в России?- В последние 1,5–2 года доступность жилья снизилась: цены продолжали расти двузначными темпами, а ставки по рыночной ипотеке были неподъемными для большинства заемщиков. В этот период доступность жилья обеспечивалась в основном программами господдержки: в 2024–2025 годах доля льготных выдач составляла 73% и 82%, соответственно. Но сегменту нужно постепенно возвращаться к рыночным конкурентным механизмам, и, по нашим ожиданиям, во второй половине 2026 года ипотечный рынок достигнет равновесия между льготными и рыночными выдачами.- Что будет с ценами на жилье в ближайший год?- Они, скорее всего, продолжат поступательный рост как на первичном, так и на вторичном рынке и увеличатся за год в пределах 10%.- В этом году внешний госдолг России увеличился до 60 миллиардов долларов, впервые за много лет. Растут и внутренние обязательства. Не видите ли вы здесь рисков? - Цифры имеют значение только в сравнении с ВВП: 60 миллиардов долларов для России - это всего лишь 2% ВВП по текущему курсу, то есть фактор крайне незначительный. Рост внутренних обязательств также пока не вызывает больших вопросов: при все еще самом низком уровне госдолга из крупных экономик это значительно лучше для развития, чем сокращать бюджетные расходы, либо увеличивать налоги. Расходы на обслуживание долга в этом году упадут – облигации с плавающей ставкой сейчас составляют около 50% объема госдолга. Основной риск заключается в слишком быстром росте долга и в возможной новой волне высоких ставок.- Какой уровень госдолга к ВВП безопасен для нашей страны?- У нас еще есть потенциал для привлечения средств за счет продажи госдолга, 25-30% ВВП— это безопасный уровень даже при потенциальных двухзначных ставках, если он будет достигаться постепенно. Да, проблемы российского бюджета сейчас в основном на стороне доходов. Высоких расходов тоже не избежать. Но долг, тем более управляемый, проблемы не создает и ею не является.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

