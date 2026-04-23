Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива

Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива - 23.04.2026, ПРАЙМ

Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны, сообщил заместитель председателя... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T11:55+0300

2026-04-23T11:55+0300

2026-04-23T11:55+0300

ТЕГЕРАН, 23 апр - ПРАЙМ. Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны, сообщил заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи. "Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в центральном банке Ирана", - приводит его слова агентство Mehr. Ранее в парламенте Ирана начали разработку законопроекта об Ормузском проливе, который включает в том числе взимание Ираном пошлин за проход по нему в риалах, а также запрет для американской стороны и Израиля проходить через пролив, как и для стран, участвующих в санкционной политике против Ирана. При этом сам законопроект еще не был утвержден и ратифицирован. Агентство ISNA со ссылкой на члена президиума иранского законодательного органа 16 апреля сообщало, что парламент Ирана оценивает доходы страны от "управления" Ормузским проливом в 10-15 миллиардов долларов, но не указывало сроки получения подобных доходов. Иран заявил о планах взимать пошлины в связи с военными действиями США и Израиля против Тегерана, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива, часть которого иранская сторона контролирует. В этой связи Тегеран сообщил о планах выработать новый режим судоходства с Оманом, который контролирует другую часть Ормузского пролива.

иран

ормузский пролив

израиль

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

финансы, иран, ормузский пролив, израиль