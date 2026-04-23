Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260423/iran--869389066.html
Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg
https://1prime.ru/20260423/iran-869384044.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_6e86de851805e9e7ca7dd8fcd90ed4b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
11:55 23.04.2026
 
Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива

Первый доход от пошлин в Ормузском проливе поступил в центральный банк Ирана

Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 23 апр - ПРАЙМ. Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны, сообщил заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи.
"Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в центральном банке Ирана", - приводит его слова агентство Mehr.
Ранее в парламенте Ирана начали разработку законопроекта об Ормузском проливе, который включает в том числе взимание Ираном пошлин за проход по нему в риалах, а также запрет для американской стороны и Израиля проходить через пролив, как и для стран, участвующих в санкционной политике против Ирана.
При этом сам законопроект еще не был утвержден и ратифицирован.
Агентство ISNA со ссылкой на члена президиума иранского законодательного органа 16 апреля сообщало, что парламент Ирана оценивает доходы страны от "управления" Ормузским проливом в 10-15 миллиардов долларов, но не указывало сроки получения подобных доходов.
Иран заявил о планах взимать пошлины в связи с военными действиями США и Израиля против Тегерана, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива, часть которого иранская сторона контролирует. В этой связи Тегеран сообщил о планах выработать новый режим судоходства с Оманом, который контролирует другую часть Ормузского пролива.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
"Больше не существует": в США сделали важное заявление о блокаде Ирана
07:30
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала