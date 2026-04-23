"Это катастрофа". В США забили тревогу, из-за угрозы срыва перемирия - 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T05:32+0300
2026-04-23T05:33+0300
05:32 23.04.2026 (обновлено: 05:33 23.04.2026)
 
"Это катастрофа". В США забили тревогу, из-за угрозы срыва перемирия

Миршаймер: эскалация в Иране способна привести к катастрофе в мировой экономике

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Новая эскалация в Иране способна привести к разрушительным последствиям для глобальной экономики, включая сами США, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Если США снова начнут бомбить Иран, <…> иранцы нанесут ответный удар <…> и перекроют Красное море, а также еще больше ограничат судоходство в Ормузском проливе. Более того, они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. А это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США. <…> Удары с воздуха здесь не помогут", — заявил профессор.
При этом он выразил уверенность, что проведение наземной операции в Иране неминуемо бы привело армию США к поражению.
Тегеран и Вашингтон объявили о перемирии две недели назад. За это время прошли переговоры в Исламабаде, которые, однако, не принесли результата.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался от участия. Как сообщает Tasnim, власти ИРИ сочли контакты с США напрасной тратой времени, так как те препятствуют достижению взаимоприемлемой сделки.
По данным агентства IRNA, Исламская Республика приняла данное решение из-за блокады Ормузского пролива и завышенных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, пообещав при этом продолжить блокаду иранских портов. Он заявил, что Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не предложит планы для переговоров.
