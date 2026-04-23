"Ирану это не нужно". На Западе раскусили новый план США

2026-04-23T05:34+0300

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Перемирие лишь дает возможность армии США нарастить запасы вооружения, а Ирану оно ненужно, такое мнение Бо в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо."Режим прекращение огня лишь помогает американцам пополнить запас ракет. <…> Иранцы понимают, что США не хотят настоящего решения проблемы, им просто важно выиграть время. Но Иран не стремится к перемирию. <…> Ему это не нужно", — заявил эксперт.По его мнению, если бы США на самом деле стремились урегулировать конфликт, им было бы важно показать, что они готовы работать над решением, но они этого не делают. Поэтому, как считает эксперт, Иран готовится продолжать противостояние, чтобы найти настоящее решение.Тегеран и Вашингтон объявили о перемирии две недели назад. За это время прошли переговоры в Исламабаде, которые, однако, не принесли результата.Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался от участия. Как сообщает Tasnim, власти ИРИ сочли контакты с США напрасной тратой времени, так как те препятствуют достижению взаимоприемлемой сделки.По данным агентства IRNA, Исламская Республика приняла данное решение из-за блокады Ормузского пролива и завышенных требований США.Во вторник вечером Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, пообещав при этом продолжить блокаду иранских портов. Он заявил, что Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не предложит планы для переговоров.

