"Будут свергать правительства". В США сообщили о крутых переменах на Западе - 23.04.2026, ПРАЙМ

Конфликт в Персидском заливе способен вызвать падение правительств в Западной Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник главы... | 23.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Конфликт в Персидском заливе способен вызвать падение правительств в Западной Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Иранцы ясно дали понять, что уничтожат большую часть всего, что находится на западном побережье Персидского залива — это вызывает серьезную тревогу во всем мире. <…> По-моему, в Западной Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства. <…> Большинство людей <…> справедливо считают, что на восстановление уйдет от пяти до десяти лет", — заявил эксперт.Он также отметил, что половина сырья для производства удобрений поставляется на мировые рынки именно из Персидского залива. При этом Европа уже испытывает значительные трудности с поставками газа и нефти. Например, в Великобритании, как подчеркнул Макгрегор, запасы авиатоплива и газа могут истощиться в течение двух недель.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.

