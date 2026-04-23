"Будут свергать правительства". В США сообщили о крутых переменах на Западе - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/iran-869382779.html
"Будут свергать правительства". В США сообщили о крутых переменах на Западе
"Будут свергать правительства". В США сообщили о крутых переменах на Западе - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Будут свергать правительства". В США сообщили о крутых переменах на Западе
Конфликт в Персидском заливе способен вызвать падение правительств в Западной Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник главы... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:01+0300
2026-04-23T07:01+0300
персидский залив
сша
иран
дуглас макгрегор
западная европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0b/858397708_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_9d7e732800e00a2db4fd54e6afd2223a.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Конфликт в Персидском заливе способен вызвать падение правительств в Западной Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Иранцы ясно дали понять, что уничтожат большую часть всего, что находится на западном побережье Персидского залива — это вызывает серьезную тревогу во всем мире. &lt;…&gt; По-моему, в Западной Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства. &lt;…&gt; Большинство людей &lt;…&gt; справедливо считают, что на восстановление уйдет от пяти до десяти лет", — заявил эксперт.Он также отметил, что половина сырья для производства удобрений поставляется на мировые рынки именно из Персидского залива. При этом Европа уже испытывает значительные трудности с поставками газа и нефти. Например, в Великобритании, как подчеркнул Макгрегор, запасы авиатоплива и газа могут истощиться в течение двух недель.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
персидский залив
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0b/858397708_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e0da8fd5bde1db67b58be75ec193212b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
персидский залив, сша, иран, дуглас макгрегор, западная европа
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США, ИРАН, Дуглас Макгрегор, Западная Европа
07:01 23.04.2026
 
"Будут свергать правительства". В США сообщили о крутых переменах на Западе

Макгрегор: последствия конфликта в Иране могут спровоцировать смену властей в ЕС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Конфликт в Персидском заливе способен вызвать падение правительств в Западной Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Иранцы ясно дали понять, что уничтожат большую часть всего, что находится на западном побережье Персидского залива — это вызывает серьезную тревогу во всем мире. <…> По-моему, в Западной Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства. <…> Большинство людей <…> справедливо считают, что на восстановление уйдет от пяти до десяти лет", — заявил эксперт.
Он также отметил, что половина сырья для производства удобрений поставляется на мировые рынки именно из Персидского залива. При этом Европа уже испытывает значительные трудности с поставками газа и нефти. Например, в Великобритании, как подчеркнул Макгрегор, запасы авиатоплива и газа могут истощиться в течение двух недель.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.
Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.
Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала