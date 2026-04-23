"Настоящая война". В США выступили против приказов Трампа по Ирану
"Настоящая война". В США выступили против приказов Трампа по Ирану - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Настоящая война". В США выступили против приказов Трампа по Ирану
Чтобы избежать поражения в Иране, американские военные должны игнорировать распоряжения президента Дональда Трампа, если тот прикажет начать наземную операцию,...
2026-04-23T07:45+0300
2026-04-23T07:45+0300
2026-04-23T07:46+0300
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Чтобы избежать поражения в Иране, американские военные должны игнорировать распоряжения президента Дональда Трампа, если тот прикажет начать наземную операцию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории. В противном случае нас ждет настоящая война, и мы ее не выиграем", — заявил эксперт.По словам Макговерна, следует готовится к тому, события в Персидском заливе будут развиваться по худшему сценарию.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
иран
сша
тегеран
иран, сша, тегеран, дональд трамп, цру
ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, ЦРУ
"Настоящая война". В США выступили против приказов Трампа по Ирану
Макговерн: ВС США не следует выполнять приказы Трампа по Ирану
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
Чтобы избежать поражения в Иране, американские военные должны игнорировать распоряжения президента Дональда Трампа, если тот прикажет начать наземную операцию, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории. В противном случае нас ждет настоящая война, и мы ее не выиграем", — заявил эксперт.
По словам Макговерна, следует готовится к тому, события в Персидском заливе будут развиваться по худшему сценарию.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
