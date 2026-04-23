"Одолеть Россию". Слова Каллас об Украине вызвали недовольство на Западе - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Одолеть Россию". Слова Каллас об Украине вызвали недовольство на Западе
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украину усилит предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро."Поздравляю вас, Кая Каллас. 90 миллиардов евро ради того, чтобы мужчин похищали с улиц, а матерей переезжали машины в попытках спасти своих сыновей", — написал @DD_Geopolitics."Эти миллиарды евро гарантируют, что еще больше украинцев погибнет на фронте. У Европы нет возможности одолеть Россию и не будет никогда", — указал @GalliumArsenid1."Евросоюз предоставляет средства, которые дадут украинцам возможность купить больше золотых туалетов, пока итальянцы даже не сводят концы с концами", — пожаловался @SicilianoSum."Вы лишь только увеличиваете количество потерь, не меняя исход войны. Из-за вас погибнут больше людей", — подытожила @VviewSsonicMair.В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
https://1prime.ru/20260423/nato-869396799.html
https://1prime.ru/20260423/estoniya-869396669.html
https://1prime.ru/20260423/finlyandiya-869396538.html
17:09 23.04.2026
 

"Одолеть Россию". Слова Каллас об Украине вызвали недовольство на Западе

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление о России
17:05
 
