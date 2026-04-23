В Калуге запустили производство двигателей для автомобилей

"АГР Холдинг" и китайская Defetoo запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге производство двигателей для своих автомобилей, сообщили в пресс-службе АГР. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T09:21+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. "АГР Холдинг" и китайская Defetoo запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге производство двигателей для своих автомобилей, сообщили в пресс-службе АГР. "В Калуге запущен завод по производству автомобильных двигателей холдинга "АГР" и компании Defetoo. Предприятие станет базовой площадкой для обеспечения двигателями всех моделей автомобилей, выпускаемых на совместных заводах партнеров в России", - говорится в сообщении.Уточняется, что на предприятии будут выпускать турбированные моторы объемом 1,6 литра (150 и 197 лошадиных сил), 1,5 литра (147 лошадиных сил) и два литра (197-249 лошадиных сил), благодаря чему производитель намерен сформировать полноценное семейство силовых агрегатов для различных сегментов рынка."Производство уже с момента старта запущено с использованием локальной компонентной базы, в сборке применяются ключевые элементы двигателя и комплектующие российских поставщиков, включая поршни и свечи зажигания", - отметили в пресс-службе.Там добавили, что на первом этапе мощность производства составляет 150 тысяч двигателей в год, при этом уже сейчас ведутся подготовительные работы по расширению мощностей. В перспективе объем выпуска планируется довести до 300 тысяч двигателей в год.Во второй половине 2026 года планируется запустить механическую обработку ключевых компонентов двигателя, включая блок цилиндров и головку блока цилиндров, сообщили в "АГР Холдинге".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

