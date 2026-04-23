https://1prime.ru/20260423/kipr-869378635.html

На Кипре пройдет неформальная встреча глав государств ЕС

Неформальная встреча глав государств ЕС состоится на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T00:24+0300

экономика

мировая экономика

кипр

венгрия

ближний восток

виктор орбан

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869378635.jpg?1776893059

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Неформальная встреча глав государств ЕС состоится на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля. Встреча пройдет на Кипре, который сейчас занимает пост страны-председателя Совета ЕС, в столице островного государства Никосии и городе Айя-Напа. Она начнется вечером 23 апреля, председательствовать на саммите будет глава Европейского совета Антониу Кошта. Как сообщается на сайте Европейского совета, дискуссии лидеров сосредоточатся на обсуждении вопросов геополитики и Многолетней финансовой рамки (MFF) на 2028-2034 год. Политики обсудят конфликт на Ближнем Востоке, в частности вклад Евросоюза в деэскалацию, свободу судоходства в Ормузском проливе и последствия высоких цен на ископаемое топливо. Они также обсудят реализацию решений, принятых на заседании Европейского совета 19 марта, в частности в области ускорения энергоперехода и снижения зависимости от импорта энергии. Что касается бюджета ЕС, лидеры обсудят его источники дохода и то, как MFF может внести вклад в повышение конкурентоспособности Евросоюза. Президент Кипра Никос Христодулидис также сообщал, что поднимет на встрече вопрос о конкретизации порядка действии государств-членов в случае активации статьи 42.7 о взаимной обороне договора о ЕС. В повестке саммита не упоминается обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций и кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. На встрече будут присутствовать главы государств-членов ЕС. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не посетит мероприятие из-за занятости с передачей власти, сообщал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, отметив, что премьер не будет отправлять представителя от Венгрии на встречу. Европейский совет сообщает, что на саммите по видеосвязи выступит Владимир Зеленский. Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна сообщала, что на саммит пригласили лидеров Египта, Ливана, Сирии и Иордании, а также генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

