https://1prime.ru/20260423/kurs--869391557.html

Курс юаня почти не меняется днем в четверг

Курс китайской валюты почти не меняется днем в четверг, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T13:57+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты почти не меняется днем в четверг, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск не меняется относительно предыдущего закрытия - 10,95 рубля. А в течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,91-10,96 рубля. Впрочем, волатильность валютных торгов в ближайшее время может повыситься, особенно если ЦБ примет совсем мягкое решение, определяя дальнейшую величину ключевой ставки, полагает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Однако среднесрочно рубль сохраняет потенциал роста", - добавляет он. И с ним соглашаются другие аналитики. Откат курса юаня к нижней границе текущего целевого диапазона 10,8-11,3 рубля выглядит наиболее вероятным сценарием на концовку недели, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "А в целом до конца месяца, учитывая острый дефицит поддерживающих спрос на валюту факторов, высок риск обновления китайской валютой минимумов прошлого года (район 10,6 рубля)", - заключает он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

