Курс юаня почти не меняется днем в четверг
Курс китайской валюты почти не меняется днем в четверг, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи. | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты почти не меняется днем в четверг, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск не меняется относительно предыдущего закрытия - 10,95 рубля. А в течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,91-10,96 рубля. Впрочем, волатильность валютных торгов в ближайшее время может повыситься, особенно если ЦБ примет совсем мягкое решение, определяя дальнейшую величину ключевой ставки, полагает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Однако среднесрочно рубль сохраняет потенциал роста", - добавляет он. И с ним соглашаются другие аналитики. Откат курса юаня к нижней границе текущего целевого диапазона 10,8-11,3 рубля выглядит наиболее вероятным сценарием на концовку недели, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "А в целом до конца месяца, учитывая острый дефицит поддерживающих спрос на валюту факторов, высок риск обновления китайской валютой минимумов прошлого года (район 10,6 рубля)", - заключает он.
