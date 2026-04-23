Юань к рублю на Мосбирже замер перед решением ЦБ по ставке в пятницу
2026-04-23T15:12+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг почти не меняется к уровню предыдущего закрытия – перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.02 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,91-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,16 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,86 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг топчется в узком коридоре немного ниже ключевой отметки 11 рублей, видимо, выжидая перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке. "Рынок вошёл в режим консолидации в ожидании завтрашнего заседания ЦБ и официального решения Минфина о возможном досрочном возобновлении операций на валютном рынке по бюджетному правилу", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,21% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.04 мск росла на 0,4%, до 102,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Мягкая позиция ЦБ РФ может оказать некоторое давление на рубль, в то время как понижение ключевой ставки в рамках ожиданий, то есть на 0,5 процентного пункта, вряд ли окажет существенное влияние на валютные курсы, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При прочих равных валютные курсы, вероятно, пока продолжат консолидироваться в диапазонах 10,8-11,3 рубля за юань, 74-77 рублей за доллар и 87-90 рублей за евро", - добавляет он. По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", у курса остается потенциал протестировать отметку в 10,9 рубля за юань.
https://1prime.ru/20260423/shokhin--869389431.html
Шохин предложил снизить ключевую ставку на один процентный пункт