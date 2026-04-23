Юань к рублю на Мосбирже замер перед решением ЦБ по ставке в пятницу - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260423/kurs--869393317.html
Юань к рублю на Мосбирже замер перед решением ЦБ по ставке в пятницу
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг почти не меняется к уровню предыдущего закрытия – перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу,... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T15:12+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг почти не меняется к уровню предыдущего закрытия – перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.02 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,91-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,16 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,86 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг топчется в узком коридоре немного ниже ключевой отметки 11 рублей, видимо, выжидая перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке. "Рынок вошёл в режим консолидации в ожидании завтрашнего заседания ЦБ и официального решения Минфина о возможном досрочном возобновлении операций на валютном рынке по бюджетному правилу", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,21% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.04 мск росла на 0,4%, до 102,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Мягкая позиция ЦБ РФ может оказать некоторое давление на рубль, в то время как понижение ключевой ставки в рамках ожиданий, то есть на 0,5 процентного пункта, вряд ли окажет существенное влияние на валютные курсы, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При прочих равных валютные курсы, вероятно, пока продолжат консолидироваться в диапазонах 10,8-11,3 рубля за юань, 74-77 рублей за доллар и 87-90 рублей за евро", - добавляет он. По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", у курса остается потенциал протестировать отметку в 10,9 рубля за юань.
https://1prime.ru/20260423/shokhin--869389431.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:12 23.04.2026
 
Курс юаня почти не меняется к рублю в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаРынокТоргиРФСШАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала