ЦБ обозначил официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 4,9 копейки, до 10,9441 рубля, доллара - на 16,46 копейки, до 74,8349 рубля, евро -... | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 4,9 копейки, до 10,9441 рубля, доллара - на 16,46 копейки, до 74,8349 рубля, евро - на 44,72 копейки, до 87,5261 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс юаня на пятницу - 10,94 рубля, доллара - 74,83, евро - 87,53
